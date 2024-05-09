Hürriyet'ten sürpriz ziyaret! Dervişoğlu ile buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün bir dizi ziyarette bulunmak için Ankara’ya gitti. Hürriyet, Ankara ziyaretinde sürpriz bir ziyarete de imza attı. Başkan Hürriyet ile beraberindeki belediye başkan yardımcısı Yaşar Kardeş, İYİ Parti Genel Merkezi’ne birlikte gitti. Bilindiği gibi belediye başkan yardımcısı Yaşar Kardaş, ilk seçimlerde İYİ Parti kontenjanından listeye girmişti. 31 Mart seçimleri öncesinde İYİ Parti’den istifa eden Kardaş, CHP saflarına katılmıştı. Hürriyet’in İYİ Parti Genel Merkez binasına Kardaş ile birlikte gitmesi şaşkınlık yarattı. Hürriyet ve Kardeş, İYİ Parti’nin genel kurulunda genel başkanlık görevine seçilen Musavvat Dervişoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yeni genel başkan seçilen Dervişoğlu’na başarılar dileyen Hürriyet, sonrasında ise genel başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Cumali Durmuş ile de bir araya geldi.