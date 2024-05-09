Arabulucuya 170 bine yakın ev sahibi-kiracı başvurusu

İstanbul'da Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından 'Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi' projesi kapsamında 'Uzlaştırma Uluslararası Sempozyumu' düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk sisteminin Türkiye'de 2013'te başladığını, halihazırda 45 bin 960 arabulucu olduğunu söyledi.

YARGININ İŞ YÜKÜ AZALDI

Kira miktarlarındaki artıştan dolayı son zamanlarda artan ev sahibi- kiracı uyuşmazlıklarına dikkat çeken Tunç, şunları söyledi:

- Bu kapsamda kira davalarında ara bulucuya başvuru sayısı 169 bin 255’i buldu. Bu başvurulardan 87 bin 149’u anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmama sayısı 62 bin 783. Burada şunu ifade etmek lazım, 87 Bin 149 kişinin anlaşması demek 174 Bin vatandaşımızın adliyeye düşmemesi demek yani yargıya gitmemesi demek.

- Hem yargının iş yükünü azaltmış oluyorlar hem de kendi aralarında dostane bir şekilde bu uyuşmazlığı çözmüş oluyorlar. Bu anlamda kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin de başarıyla yürüdüğünü görmek mümkün.