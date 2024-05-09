09 May 2024 - 19:20- Siyaset G:

Erol Ölmez, Büyükşehir’den transfer yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Mücahit Cici, Kandıra Belediyesi’nde koordinatör oldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Erol Ölmez, Büyükşehir’den transfer yaptı mask
Erol Ölmez, Büyükşehir’den transfer yaptı
Erol Ölmez, Büyükşehir’den transfer yaptı
Haber albümü için resme tıklayın

Seçimlerinden ardından belediyelerdeki görev değişiklikleri ve atamalar da tüm hızıyla sürüyor.  AKP’nin kazandığı Kandıra’da belediye başkanlığı koltuğunda eski ilçe başkanı Erol Ölmez oturuyor.

Birçok müdürlüklerde değişiklikler yapan belediye başkanı Erol Ölmez, kendi ekibine Büyükşehir’den transfer yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olan Kandıralı Mücahit Cici, Kandıra Belediyesi’ne koordinatör  oldu. Aynı zamanda Kandıra Gençlerbirliği Başkan Vekili de olan Mücahit Cici resmi yazışmaların ardından görevine başlayacak

Erol Ölmez, Büyükşehir’den transfer yaptı
# AKP, oldu, ilçe

09 May 2024 - 19:20 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.219.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL