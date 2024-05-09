Erol Ölmez, Büyükşehir’den transfer yaptı

Seçimlerinden ardından belediyelerdeki görev değişiklikleri ve atamalar da tüm hızıyla sürüyor. AKP’nin kazandığı Kandıra’da belediye başkanlığı koltuğunda eski ilçe başkanı Erol Ölmez oturuyor.

Birçok müdürlüklerde değişiklikler yapan belediye başkanı Erol Ölmez, kendi ekibine Büyükşehir’den transfer yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olan Kandıralı Mücahit Cici, Kandıra Belediyesi’ne koordinatör oldu. Aynı zamanda Kandıra Gençlerbirliği Başkan Vekili de olan Mücahit Cici resmi yazışmaların ardından görevine başlayacak