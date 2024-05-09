- Kültür-Sanat

Cengiz Kurtoğlu İzmit'e geliyor

Sepetçi yolu üzeri Baraj mevkinde bulunan Gölkaypark'ta geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Green Pera Restorant'ta önümüzdeki Cumartesi gecesi 11 Mayıs'ta Tavene ve Fantazi müziğinin en popüler ve en çok sevilen sanatçıların başında gelen Cengiz Kurtoğlu hayranları ile buluşacak.

Büşra BOZBAĞ
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Cengiz Kurtoğlu İzmit'e geliyor
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Polat Arslanoğlu, İhsan Boztürk ve Selim Kadayıf adli genç adamlarının işlettiği mekânda programın son derece renkli geçmesi bekleniyor.

Cengiz Kurtoğlu İzmit'e geliyor
# Cengiz Kurtoğlu

09 May 2024 - 16:29 - Kültür-Sanat

Mahreç  Büşra Bozbağ

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