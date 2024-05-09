Polat Arslanoğlu, İhsan Boztürk ve Selim Kadayıf adli genç adamlarının işlettiği mekânda programın son derece renkli geçmesi bekleniyor.
- Kültür-Sanat
Cengiz Kurtoğlu İzmit'e geliyor
Sepetçi yolu üzeri Baraj mevkinde bulunan Gölkaypark'ta geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Green Pera Restorant'ta önümüzdeki Cumartesi gecesi 11 Mayıs'ta Tavene ve Fantazi müziğinin en popüler ve en çok sevilen sanatçıların başında gelen Cengiz Kurtoğlu hayranları ile buluşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.