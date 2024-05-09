09 May 2024 - 16:29 - Kültür-Sanat

Cengiz Kurtoğlu İzmit'e geliyor

Sepetçi yolu üzeri Baraj mevkinde bulunan Gölkaypark'ta geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Green Pera Restorant'ta önümüzdeki Cumartesi gecesi 11 Mayıs'ta Tavene ve Fantazi müziğinin en popüler ve en çok sevilen sanatçıların başında gelen Cengiz Kurtoğlu hayranları ile buluşacak.