- Ekonomi

Biraya da zam yolda!

Rakı fiyatlarının ardından biraya da zam gelmesi bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar gelecek zammı açıkladı.

Biraya da zam yolda! mask

Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından alkol zammı da mayıs ayında gündemde. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.

Dündar, "Bira gruplarına yüzde 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor.  Birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" dedi.

Kaynak: CUMHURİYET
# Zam, medya

09 May 2024 - 16:38 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.219.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL