Bakan Tunç hastane açılışında adliye müjdesi verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Turan Güneş Caddesi üzerinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hizmete açtı. Bakan Tunç İzmit Kadıköy Mahallesinde hizmete başlayacak olan KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmek için Kocaeli’ye geldi. 7 kattan oluşan yeni diş sağlığı binasında 60 ünite bulunurken başlangıç olarak 14 diş hekimi ile hizmet verecek. Bugün düzenlenen açılış töreninde Bakan Tunç, kurdeleyi keserek üniversitenin açılışını yaptı.

KOCAELİ PROTOKOLÜ KATILDI

Programa Bakan Tunç’un yanı sıra; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas, Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü, KOTO Başkanı Necmi Bulut, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı katılım sağladı.

KONFORLU TEDAVİ SÜRECİ

Hastane ve eğitim merkezi olarak ilimize kazandırılan KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hizmet vermeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla açılan merkezde; engelli, çocuk ve yetişkin olmak üzere 60 adet diş ünitesi bulunuyor. Bir ameliyat salonunun da bulunduğu merkezde ilerleyen günlerde bölgemizdeki diş hekimleri de eğitim alacak. Bebek bakım odası, ibadethane, teras gibi bölümlerden oluşan hastane 7 katlı ve 5 bin metrekareden oluşuyor. Bu merkez, hem öğrencilere modern alt yapıya sahip klinik uygulama alanı hem de diş sağlığı alanındaki en son teknoloji ve en iyi uygulamaları bir araya getirerek bölge halkına kaliteli hizmet sunma amacını taşıyor. Bir genel anestezi ünitesinin de bulunduğu merkezde hastalara genel anestezi ve sedasyon altında diş tedavileri sağlanacak. Bu sayede diş tedavisi gerektiren hastalara daha konforlu bir deneyim sunulacak.

SGK HİZMETİ İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞILACAK

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizde, uzmanlık alanlarına göre farklı bölümler bulunuyor. Bunlar arasında; ortodonti, endodonti, pedodonti (çocuk diş hekimliği), restoratif diş tedavisi, ağız diş ve çene cerrahisi, oral diyagnoz ve radyoloji, periodontoloji, protez, ve protetik diş tedavisi yer alıyor. Her bir bölüm, uzman hekimler ve deneyimli diş hekimleri tarafından yönetiliyor. Merkezde, hizmet veren ekip içerisinde stajyer hekimler de yer alıyor. Bu genç hekimler, deneyimli uzmanların gözetiminde pratiğe geçerek mesleklerine bir adım daha yaklaşma fırsatı bulacak. Yakın zamanda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak anlaşma ile halkımıza sunulan hizmetin daha da geniş kitlelere ulaşması sağlanacak.

ÜNİVERSİTE VE BÖLGE HALKI BULUŞACAK

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, açılışta söz alarak “Açılışımıza hoş geldiniz. Hem sağlık hem teknoloji alanındayız. Açılan bu merkezle öğrencilerimize modern altyapıya sahip uygulamalı eğitim vermek hem de son teknolojiyi kullanarak bölge halkına hizmet edecektir. Merkezimizin Kocaeli halkına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Ardından söz alan KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Eğitimde uygulamayı teorik kadar önemsedik. Bu yatırım bu anlayışın sonucudur. 5 bin metrekarelik alanda ek binalarında tamamlanmasıyla merkezimiz, 8 bin metrekareye kadar çıkacak. Öğrencilerimiz teorik ve pratik eğitimi buluşturan bir sistemle ilerleyecek. Öğrencilerimizin okulda öğrendikleri mesleki eğitim ve hasta iletişimini burada geliştirecek. Üniversite ve bölge halkı burada buluşacak” dedi.

DONANIMLI BİR HASTAHANE

KOSTÜ Rektörü Elmas’tan sonra konuşan Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, “Biraz önce de rektörümüzün söylediği gibi biz bin dokuz yüz seksen yedi yılından beri Türk eğitimine hizmet veren bir kurum olarak eğitimde uygulamayı en az teorik kadar önemsedik. Bu yatırım, bu anlayışın gereğidir Burası her ne kadar merkez desek de altmış ünitelik tam donanımlı bir hastanedir. Açılışını yaptığımız bina beş bin metrekare civarında yandaki ek binaların tamamlanmasıyla beraber bu sekiz bin metrekareye Ulaşacaktır. Aşağı yukarı yatırım değeri sekiz, on milyon dolar. Buralar öğrencilerimizi öğrencilerimiz teorik bilgilerini pratikle buluştururken gerçek dünya deneyimlerini de arttıracaklardır. Ayrıca hastalarla etkileşim kurma tedavi planlama ve uygulama süreçlerini geliştirerek mesleki donanımlarını arttıracaktır. Diğer yandan burası öğrencilerimizin okulda öğrendikleri mesleki etik ve hasta güvenliği konularındaki tecrübeyi arttıracak ve onların diş hekimi olmalarını sağlayacak. Burada İzmit ve Kocaeli şehrimizin daha kolay ulaşacağı diş sağlığı hizmeti sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

KIYMETLİ HİZMET

Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu’nun ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu bölgenin canlanması adına, şehrimiz adına memnunuz . Esnafımız mutlu buraya hareket geleceğini düşünüyorlar hem sağlık hizmeti verilmesi hem öğrencilerin burada eğitim alması açısından son derece kıymetli bir hizmet. Bu şehrin bu ülkenin gelişimine katkı sağlayan iş insanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Yatırımınızı bu bölgede yaptığınız için çok teşekkür ederiz.” dedi. Büyükakın’ın ardından söz alan Vali Seddar Yavuz: “Kocaeli bilim, sanayi şehri. Sağlık altyapısının gelişmesi çok önemli. Ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşlarımızın hizmete erişmesi konusunda önemli bir katkı sunacak. Sağlık turizmi belgesi tesis sayımız şu anda 52. Merkezin Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK

Büyükakın’dan sonra konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Şehrimiz kalabalık bir şehir bu sebeple sağlık sistemi fevkalade önemli. Şehir hastanesinde bizim bildiği gibi bir yıl önce açtık, bitirdik. Yeni hastaneleri de yine yapacağız ve hizmete sunacağız. Özellikle bir vakıf üniversitesinin önümüze açılması, fevkalade önemli. Bu vesileyle özellikle ağır ve diş sağlığı konusunda vatandaşlarımızın hizmete erişmesi noktasında önemli bir katkı sunacak. Ayrıca ilimizde sağlık turizmi belgeli tesis sayısı 52. Bu tesis sayısında önümüzdeki yıllarda daha da artmasını, özellikle sağlık turizmi alanında ilimizin bu pastadan daha fazla faydalanmasını da arzu ediyoruz. Bu tür bu anlamda da değerli buluyorum” dedi.

ADLİYENİN İHALESİNİ YAPTIK

Son olarak konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Adalet Bakanı olarak sağlıkla ilgili bir açılışta ne işi var diye düşünenler olabilir. Mütevelli heyetinden dostlarımız var. Onların daveti üzerine sizlerle beraberiz. Bu mutlu günlerinde açılışta yanlarında olmalarını arzu ettik. Böyle bir eğitim tesisisin açılışında Kocaelililere adaletle ilgili bir müjde vermek gerekir. Belediye başkanlarımız, valimiz, başsavcımızla bu konuyu sürekli istişare ediyorduk. Adalet Bakanı olarak süreci başlattık. 104 bin metrekare kapalı alanı olacak adalet sarayının ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yatırım programına aldık. Kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak Kocaeli’nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını Kocaelililerin hizmetine sunacağız” dedi.

KOCAELİLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sözlerini sürdüren Bakan Tunç, “Kocaeli ekonomi ve sanayi anlamında Türkiye’nin lokomotif şehri. Aynı zamanda turizm ve liman şehri. Kocaeli her zamanki yerinde ülke ekonomisine katkı vermeye devam edecek. 3 üniversitesi var. Bu gelişme ve kalkınma eğitimde de sürmeye devam ediyor. ben Kocaeli’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temel hak ve özgürlükler noktasında aldığımız mesafe küçümsenemez. İnsanımız daha fazlasına layık ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış politikada sözü geçen Türkiye eksenini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin huzurlu bir ülkeye kavuştuğu ülke için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.