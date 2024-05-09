Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiaları ortaya atılmıştı. İçişleri Bakanlığı, ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulması için 3 emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı X'den yapılan açıklamada, Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.