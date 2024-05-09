09 May 2024 - 17:26- Asayiş G:

Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürü Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Müdürü ve yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi mask
Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiaları ortaya atılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulması için 3 emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'den yapılan açıklamada,

Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi
# medya, Ankara, polis

09 May 2024 - 17:26 - Asayiş

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