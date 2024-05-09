KETOJENİK DİYETİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Ketojenik diyetin çeşitli hastalıklardaki etkisi:

1- Nörodejeneratif hastalıklar

Yeni araştırmalar ketojenik diyetin Alzheimer, Parkinson ve MS hastalıklarında etkili olduğunu gösteriyor. Beyin travması ve inme durumlarında da faydalı olduğu bulunmuş. Bunu açıklayan bir teoriye göre ketosis ile oluşan ketonların beyin hücrelerine ilave yakıt sağlamasıyla bu hücreler bu hastalıkların oluşturduğu inflamasyona direnebiliyor.

2- Obezite ve Tip 2 Diyabet

Vücut ketosisteyken yağ yaktığı için ketojenik diyet kilo vermede çok etkili. Ketojenik diyetin obez kişiler üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine yapılan bir çalışmada vücut ağırlığını, beden kitle indeksini azalttığı, trigliserid, LDL kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürdüğü ve HDL kolesterol düzeyini yükselttiği görülmüş. Ayrıca bu beslenme şeklinin insülin hassasiyetini artırarak insülin direncini düşürmede etkili olduğu da bulunmuş. Böylelikle tip 2 diyabeti olan birisi için ideal beslenme olduğu söylenebilir.

3- Kanser

Ketojenik diyetler kanser konusunda umut vadediyor. Kanser hücreleri glikozla beslendiğinden vücut karbonhidratsız bırakılınca kanser hücreleri de açlığa terk ediliyor. Ketojenik diyetlerin tümör büyümesini yavaşlattığı ve bazı kanser türlerinde hayatta kalma olasılığını artırdığını gösteren çalışmalar 1987’den beri yapılmış. Açlık durumuyla oluşan ketosisin kemoterapinin yan etkilerini azalttığı, etkisini artırdığı gösterilmiş. Ayrıca ileri aşama kanser hastaları ketojenik diyet ile ruh hallerini iyileştirerek, insomnia azaltılarak yaşam kalitelerini yükseltebilirler.

4- Otoimmün Hastalıklar

Ketojenik diyetlerin inflamasyonu düşürmesi böylelikle bağışıklık cevabını etkilemesi otoimnün hastalık belirtilerini iyileştirmede etkilidir. Ketojenik diyetler glutatyon seviyesini de artırır. Glutatyon vücudun en önemli detoks ajanıdır. Otoimnün hastalığı olanlarda glutatyon düşüktür ve glutatyonun takviyesi çok olumlu sonuçlar vermektedir.

A.OKAN ÇAĞLAR-NURÇİN ÇAĞLAR

@amymyersmd

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz