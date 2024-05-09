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Büyük Birlik Partisi’nde neler oluyor? Mustafa Destici seçimden sonra kararını verdi!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerinin ardından 5 şehirde değişikliğe gitmeye karar verdi.

Büyük Birlik Partisi’nde neler oluyor? Mustafa Destici seçimden sonra kararını verdi! mask

Ökkeş Bölükbaşı'nın haberine göre, Son yerel seçimlerde yüzde 1.22 (524 bin) oy alan ve 1 şehir, 14 ilçe, 5 belde belediyesi kazanan Büyük Birlik Partisi’nde Genel Başkan Mustafa Destici 5 ilde değişikliğe gitmeye karar verdi.

GÖREVDEN ALINAN İLLER BELLİ OLDU

BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, yaptığı yazılı açıklamada 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinde eksiklik bulunan 5 şehirde değişiklik yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığını duyurdu.

Görevde alınan iller Karaman, Çankırı, Nevşehir, Isparta ve Bilecik il teşkilatları oldu.

TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR ETTİ

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, il başkanları ve yöneticilere çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
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09 May 2024 - 19:24 - Siyaset

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