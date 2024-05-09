Bakan Tunç'tan adalet sarayı müjdesi!

KOCAELİ PROTOKOLÜ KATILDI

Programa Bakan Tunç’un yanı sıra; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas, Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü, KOTO Başkanı Necmi Bulut, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı katılım sağladı.

ADLİYENİN İHALESİNİ YAPTIK

Bugün düzenlenen açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , “Adalet Bakanı olarak sağlıkla ilgili bir açılışta ne işi var diye düşünenler olabilir. Mütevelli heyetinden dostlarımız var. Onların daveti üzerine sizlerle beraberiz. Bu mutlu günlerinde açılışta yanlarında olmalarını arzu ettik. Böyle bir eğitim tesisisin açılışında Kocaelililere adaletle ilgili bir müjde vermek gerekir. Belediye başkanlarımız, valimiz, başsavcımızla bu konuyu sürekli istişare ediyorduk. Adalet Bakanı olarak süreci başlattık. 104 bin metrekare kapalı alanı olacak adalet sarayının ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yatırım programına aldık. Kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak Kocaeli’nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını Kocaelililerin hizmetine sunacağız” dedi.

KOCAELİLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bakan Tunç, “Kocaeli ekonomi ve sanayi anlamında Türkiye’nin lokomotif şehri. Aynı zamanda turizm ve liman şehri. Kocaeli her zamanki yerinde ülke ekonomisine katkı vermeye devam edecek. 3 üniversitesi var. Bu gelişme ve kalkınma eğitimde de sürmeye devam ediyor. ben Kocaeli’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temel hak ve özgürlükler noktasında aldığımız mesafe küçümsenemez. İnsanımız daha fazlasına layık ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış politikada sözü geçen Türkiye eksenini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin huzurlu bir ülkeye kavuştuğu ülke için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.