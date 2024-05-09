REKTÖR ELMAS: "Üniversite ve bölge halkı burada buluşacak"

ÜNİVERSİTE VE BÖLGE HALKI BULUŞACAK

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, açılışta söz alarak “Açılışımıza hoş geldiniz. Hem sağlık hem teknoloji alanındayız. Açılan bu merkezle öğrencilerimize modern altyapıya sahip uygulamalı eğitim vermek hem de son teknolojiyi kullanarak bölge halkına hizmet edecektir. Merkezimizin Kocaeli halkına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Ardından söz alan KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Eğitimde uygulamayı teorik kadar önemsedik. Bu yatırım bu anlayışın sonucudur. 5 bin metrekarelik alanda ek binalarında tamamlanmasıyla merkezimiz, 8 bin metrekareye kadar çıkacak. Öğrencilerimiz teorik ve pratik eğitimi buluşturan bir sistemle ilerleyecek. Öğrencilerimizin okulda öğrendikleri mesleki eğitim ve hasta iletişimini burada geliştirecek. Üniversite ve bölge halkı burada buluşacak” dedi.