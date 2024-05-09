REKTÖR ELMAS: "Üniversite ve bölge halkı burada buluşacak"

ÜNİVERSİTE VE BÖLGE HALKI BULUŞACAK
KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, açılışta söz alarak “Açılışımıza hoş geldiniz. Hem sağlık hem teknoloji alanındayız. Açılan bu merkezle öğrencilerimize modern altyapıya sahip uygulamalı eğitim vermek hem de son teknolojiyi kullanarak bölge halkına hizmet edecektir. Merkezimizin Kocaeli halkına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Ardından söz alan KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Eğitimde uygulamayı teorik kadar önemsedik. Bu yatırım bu anlayışın sonucudur. 5 bin metrekarelik alanda ek binalarında tamamlanmasıyla merkezimiz, 8 bin metrekareye kadar çıkacak. Öğrencilerimiz teorik ve pratik eğitimi buluşturan bir sistemle ilerleyecek. Öğrencilerimizin okulda öğrendikleri mesleki eğitim ve hasta iletişimini burada geliştirecek. Üniversite ve bölge halkı burada buluşacak” dedi.
ÜNİVERSİTE VE BÖLGE HALKI BULUŞACAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.