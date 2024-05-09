- Sağlık

VALİ YAVUZ'DAN SAĞLIK TURİZMİ VURGUSU!

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Turan Güneş Caddesi üzerinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hizmete açtı.

Aygün Baş
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VALİ YAVUZ'DAN SAĞLIK TURİZMİ VURGUSU! mask

Açılışta konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Kocaeli bilim, sanayi şehri. Sağlık altyapısının gelişmesi çok önemli. Ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşlarımızın hizmete erişmesi konusunda önemli bir katkı sunacak. Sağlık turizmi belgesi tesis sayımız şu anda 52. Merkezin Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK
Yavuz, “Şehrimiz kalabalık bir şehir bu sebeple sağlık sistemi fevkalade önemli. Şehir hastanesinde bizim bildiği gibi bir yıl önce açtık, bitirdik. Yeni hastaneleri de yine yapacağız ve hizmete sunacağız. Özellikle bir vakıf üniversitesinin önümüze açılması, fevkalade önemli. Bu vesileyle özellikle ağır ve diş sağlığı konusunda vatandaşlarımızın hizmete erişmesi noktasında önemli bir katkı sunacak. Ayrıca ilimizde sağlık turizmi belgeli tesis sayısı 52. Bu tesis sayısında önümüzdeki yıllarda daha da artmasını, özellikle sağlık turizmi alanında ilimizin bu pastadan daha fazla faydalanmasını da arzu ediyoruz. Bu tür bu anlamda da değerli buluyorum” dedi.
# yeni, sağlık

09 May 2024 - 19:53 - Sağlık

Mahreç  Aygün Baş

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