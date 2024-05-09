09 May 2024 - 20:13- Gündem G:

İKM BAŞKANI ÖZTÜRK: "Tüm esnaf destek bekliyor"

İzmit Belediyesi Esnaf Masası Müdürü ve İKM Başkanı Murat Öztürk Cumhuriyet Parkı'ndan Devlet Hastanesi yönüne doğru giden yolda düzenleme yapılmasını istedi

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İKM BAŞKANI ÖZTÜRK: "Tüm esnaf destek bekliyor" mask

İzmit Belediyesi Esnaf Masası Müdürü ve İKM Başkanı Murat Öztürk Cumhuriyet Parkı'ndan Devlet Hastanesi yönüne doğru olan yolda otobüslerin başka bir yola verilmesi veya başka bir proje hazırlanması talebinde bulundu. Öztürk, cumartesi günü toplantı yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

YOLA DİREK DİKMEKLE BELEDİYECİLİK OLMAZ

"Cumhuriyet parkından devlet hastanesi yönüne doğru esnaf perişan. Defalarca görüşüldü. Otobüslerin aşağı verilmesi veya daha iyi bir proje belirlenmesi. Çift yönün tek yön olarak yapılmasından sonra esnaf iş yapamaz haline geldi. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. 22 adet dükkan boş bekliyor. Böyle devam ederse diğer esnafta dükkanlarını boşaltmak zorunda kalacak. Tüm görüşmeler karşılıksız kaldı. Yola direk dikmekle belediyecilik olmaz. Esnafa sahip çıkacaksın. Esnafın dertlerini dinleyeceksin. Esnafla bir köprü olacaksın .. Proje üretirken esnafı düşünmek gerek. İnsanlar çoluk çocuğuna ekmek götüremez haline geldi. Tekrar bu caddenin trafik işleyişi veya taşıma araçlarının bu bölgeye daha fazla  insan taşıyarak hareketlenmesini sağlamak gerekiyor

BURADAKİ ESNAFIMIZI KURTARALIM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan tüm esnaf destek istiyor. Gerekirse İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile beraber ortak akıl ortak proje yapılarak buradaki esnaflarımızı kurtaralım. Bunun için cumartesi günü sabah saat 10:30 İnönü Caddesi esnafları Cumhuriyet Parkı'nda toplantı yapacağız."

# cumhuriyet, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

09 May 2024 - 20:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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