İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi kapsamında Nusrat cinsi buğday üretimine devam ediyor. Üretilen buğdayın saplarından elde edilen samanı ise hayvan üreticileri ile paylaşıyor. Ekipler, son olarak ihtiyacı olan hayvan üreticilerine 750 adet saman balyası dağıttı.
- Ekonomi
İZMİT BELEDİYESİ ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Tarımsal kalkınma projeleriyle örnek olmaya devam eden üreten belediye İzmit Belediyesi, buğday saplarından elde edilen samanları üreticilerle paylaştı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.