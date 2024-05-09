İZMİT BELEDİYESİ ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi kapsamında Nusrat cinsi buğday üretimine devam ediyor. Üretilen buğdayın saplarından elde edilen samanı ise hayvan üreticileri ile paylaşıyor. Ekipler, son olarak ihtiyacı olan hayvan üreticilerine 750 adet saman balyası dağıttı.