- Yaşam

Sağlıklı yaşam yürüyüşünde anneler unutulmadı

İzmit Belediyesinin geleneksel sağlıklı yaşam yürüyüşü organizasyonu bu sefer Anneler Günü çerçevesinde gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Sağlıklı yaşam yürüyüşünde anneler unutulmadı mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşam yürüyüş düzenledi. SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu. Yürüyüş sonunda katılımcı kadınlara ise ekipler tarafından karanfil takdim etti.
# İzmit belediyesi, Yürüyüş

09 May 2024 - 20:52 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.219.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL