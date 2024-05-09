Sağlıklı yaşam yürüyüşünde anneler unutulmadı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşam yürüyüş düzenledi. SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu. Yürüyüş sonunda katılımcı kadınlara ise ekipler tarafından karanfil takdim etti.