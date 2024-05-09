- Hayatın İçinden

İzmit Belediyesi Anneler Günü stantlarına İzmitlileri bekliyor

Kadınlara el emeklerini değerlendirmeleri için stant desteği veren İzmit Belediyesi, Anneler Günü öncesi de birbirinden renkli hediyeliklerin yer aldığı stantlarını vatandaşla buluşturdu

HABER MERKEZİ
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İzmit Belediyesi Anneler Günü stantlarına İzmitlileri bekliyor mask

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta yer almasını önemseyen İzmit Belediyesinin el emeği satış stantları, Anneler Günü öncesi belediye meydanında vatandaşlarla buluştu. Birbirinden farklı yüzlerce el emeği hediyelik ürünün yer aldığı stantlar, 9-10 Mayıs tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi önünde açık olacak.


“TÜM İZMİTLİLERİ STANTLARIMIZA DAVET EDİYORUZ”
İzmitlileri stantlardan hediye almaya davet eden İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “Kadın emeğini görünür kılmak ve kadınları desteklemek adına şehrimizin çeşitli noktalarında el emeği stantları açıyoruz. Bugün ve yarın da Anneler Günü için belediye önünde stantlarımız açtık. Kadınların ele emeği ürünlerini değerlendirebilmeleri için stantlarımızı kurduk. Anneler Günü hediyelerini almak ve kadın emeğini desteklemeleri için tüm İzmitlileri stantlarımıza davet ediyoruz” dedi.
# İzmit belediyesi

09 May 2024 - 20:58 - Hayatın İçinden

Mahreç  Haber Merkezi

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