İzmit Belediyesi Anneler Günü stantlarına İzmitlileri bekliyor

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta yer almasını önemseyen İzmit Belediyesinin el emeği satış stantları, Anneler Günü öncesi belediye meydanında vatandaşlarla buluştu. Birbirinden farklı yüzlerce el emeği hediyelik ürünün yer aldığı stantlar, 9-10 Mayıs tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi önünde açık olacak.
“TÜM İZMİTLİLERİ STANTLARIMIZA DAVET EDİYORUZ”
İzmitlileri stantlardan hediye almaya davet eden İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “Kadın emeğini görünür kılmak ve kadınları desteklemek adına şehrimizin çeşitli noktalarında el emeği stantları açıyoruz. Bugün ve yarın da Anneler Günü için belediye önünde stantlarımız açtık. Kadınların ele emeği ürünlerini değerlendirebilmeleri için stantlarımızı kurduk. Anneler Günü hediyelerini almak ve kadın emeğini desteklemeleri için tüm İzmitlileri stantlarımıza davet ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.