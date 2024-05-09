İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı

Esnafın taleplerini önemseyen İzmit Belediyesi programlarına bu doğrultuda yön vermeye devam ediyor. Kozluk semt pazarında esnafın mağduriyet yaşadığı lavabo, WC ve mescit ihtiyacı için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı. Esnaf için kullanıma hazır hale getirilen alan her Pazar günü esnaf için hizmet verecek.