Esnafın taleplerini önemseyen İzmit Belediyesi programlarına bu doğrultuda yön vermeye devam ediyor. Kozluk semt pazarında esnafın mağduriyet yaşadığı lavabo, WC ve mescit ihtiyacı için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı. Esnaf için kullanıma hazır hale getirilen alan her Pazar günü esnaf için hizmet verecek.
- Yaşam
İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kozluk’ta kurulan semt pazarı esnaflarının lavabo, WC ve mescit ihtiyacı için başlattığı çalışmaları tamamlayarak hizmete sundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.