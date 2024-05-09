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İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kozluk’ta kurulan semt pazarı esnaflarının lavabo, WC ve mescit ihtiyacı için başlattığı çalışmaları tamamlayarak hizmete sundu

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İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı
İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı
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Esnafın taleplerini önemseyen İzmit Belediyesi programlarına bu doğrultuda yön vermeye devam ediyor. Kozluk semt pazarında esnafın mağduriyet yaşadığı lavabo, WC ve mescit ihtiyacı için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı. Esnaf için kullanıma hazır hale getirilen alan her Pazar günü esnaf için hizmet verecek. 

İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı
İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı
İzmit Belediyesi söz verdi, yaptı
# hizmet, İzmit belediyesi

09 May 2024 - 21:04 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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