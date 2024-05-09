Milli tekvandocu Çamoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Bakan Bak'tan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik etti.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki genç sporcumuz Furkan Ubeyde'yi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.