TBMM KÜRSÜSÜNDEN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKIRIMA VURGU YAPTI !

Doğu Türkistan halkının tüm dünyanın gözleri önünde tıpkı Gazze’de olduğu gibi yok edildiğinin altını çizen Yıldızlı, dünya devletlerinin bu soykırıma seyirci kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Sözlerine, “bizim için Doğu Türkistan’daki soydaşlarımızın yaşadığı zulüm ile Gazze halkının yaşadığı zulüm aynı derecede acı veridir, Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşanan soykırımları resmi olarak tanımalıdır” diye devam eden Yıldızlı, konuşmasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.

Çin devletinin, Doğu Türkistan’da her geçen gün şiddetini arttırarak gerçekleştirdiği; etnik, dini ve kültürel soykırım dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zulme işaret etmektedir.

Doğu Türkistan halkı tüm dünyanın gözleri önünde sistematik olarak yok edilmektedir. Tıpkı, Gazze’de Filistin’de olduğu gibi.

Ne yazık ki dünya devletleri, Çin’i karşılarına almaktansa Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma seyirci kalmayı tercih ediyor.

Birleşmiş Milletlere göre, Çin’in sözde “eğitim kampı” olarak lanse ettiği eziyet ve toplama kamplarında 1 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı soydaşımız esir tutuluyor.

Doğu Türkistan'da tutuklanan, kaybolan ve işkence gören insan sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

Kırım Haber Ajansının verilerine göre Uygur Türklerinin organları Arap devletlerine helal organ adı altında satılıyor.

Uygur İnsan Hakları Projesinin yayınladığı rapora göre, Uygur Türkü kadınlar Han Çinlisi erkeklerle görücü usulü evliliğe zorlanıyor, şantaj ve tehditlere maruz bırakılıyor.

Maalesef bugün Arap devletleri de Çin’in işgal ve soykırım politikasına destek oluyor. Çin’in daveti ile Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Arap Birliği Heyeti, orada yaşandığı iddia edilen soykırım ve dini zulüm uygulamalarını reddeden bir açıklama yayınlamaktan çekinmiyor.

Bizim için Doğu Türkistan’da yaşanan soykırım da, Gazze’de yaşanan soykırım da aynı derecede acı vericidir.

Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki Türk devletlerine öncülük ederek yaşanan zulümleri sona erdirmek için çalışmak zorundadır. Gazze’de yaşananları da, Doğu Türkistan’da yaşananları da SOYKIRIM OLARAK kabul etmekten çekinmemeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiç kimseye veremeyecek bir hesabı yoktur, Türkiye Cumhuriyeti devleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta barış dünyada barış” sözünü ilke edinmiş, bağımsız ve cesur bir devlettir.

Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.”