DİKKAT! KOCAELİ'YE FIRTINA HAKİM OLACAK!

Kocaeli Valiliği, Batı Karadeniz ve Marmara’da etkili olması beklenilen fırtına nedeniyle uyardı.

Kocaeli yarın (10.05. 2024 Cuma) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden fırtınanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Valilik'ten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği, Marmara Denizi'nde ise rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilmiştir. Batı Karadeniz ve Marmara Denizinde etkili olacak fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”