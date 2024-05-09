Esat Muratoğlu'na önemli görev!

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli İl Başkanlığı'na yeni bir atama gerçekleşti.

Esat Muratoğlu EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz tarafından EMŞAV Kocaeli İl Başkanlığı görevine atandı.

Muratoğlu ataması ile ilgili "Bugün Merkezi Ankara'da bulunan Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Yılmaz Bey’e tarafından şahsıma Kocaeli İl Başkanlığı görevi tevdi edilmiştir. Emniyetçi bir aileden gelmiş olmam sebebi ile bu görevin bana verilmiş olması beni ayrıca gururlandırmıştır. Vatan, bayrak ve milletin huzuru için canını feda etmiş şehitlerimizin geride kalan ailelerine destek olmak için verilen bu görevi EMŞAV Vakfı olarak yönetici Arkadaşlarımızla birlikte Şehit ve Gazi Ailelerimizin ve görevi başındaki Tüm Emniyet Teşkilatımızın yanlarında olacağız. Türkiye’mizin İç güvenliği ve Demokratik Düzenimizin Yılmaz bekçileri olan Emniyet Teşkilatımıza Şehit ve Gazi Aileleri lehine her platformda ve her yerde Ailelerimizin yararına çeşitli projeler oluşturarak hayata geçireceğiz. Bu görevi şahsıma Tevdi Eden (EMŞAV) Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Yılmaz Bey’e teşekkür Ediyorum." açıklamasını yaptı.