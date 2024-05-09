Derince'nin yeni belediye binası 2025'te bitecek!

Aralık ayında tamamlanması öncelikli hedef olarak belirlenen yeni binadaki çalışmaların en geç 2025’in ilk çeyreğinde sona ermesi planlanıyor. Yaklaşık altı yıl önce Derince Belediyesi tarafından kültür merkezi yapılacağı açıklanarak inşa sürecine başlanan yapı, sonrasında Derince Belediyesi'nin yeni hizmet binası olarak kullanılmak üzere yeniden tasarlandı.

8 Katlı Yeni Hizmet Binası

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi, Pazar Sokak ve Şafak Sokak’ın ortasında kalan bölgede inşa edilen Derince Belediyesi'nin yeni hizmet binasında kaba inşaat büyük oranda tamamlandı. 12 bin 50 metrekarelik alanda, 3 katı zemin altında ve 5 katı zemin üstünde toplam 8 katlı olarak inşa edilen binada, Aralık ayına kadar inşaatın tamamlanması hedefleniyor.

Dış Cephe Mayıs Sonuna Kadar Kaplanacak

İnşaatın olası aksamalara rağmen 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması diğer bir hedef olarak belirlenmiş durumda. Bugün itibarıyla binada kat çıkma işlemleri tamamlandı ve elektrik hatları gibi iç hatların çekimi tamamlandı. Asansör bölümlerinde çalışmalar devam ederken, havalandırma sistemlerinin kaplama ve klima santrallarının yerleştirilmesi sürüyor. Dış cephede iskeleler kuruldu ve mayıs ayı sonuna kadar cam kaplama işleminin bitirilmesi planlanıyor.

50 Bağımsız Bölümden Oluşacak

Toplam 50 bağımsız bölümün yer alacağı binada ofis bölme işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla, Derince Belediyesi modern ve işlevsel bir binaya kavuşarak bölge halkına daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor.