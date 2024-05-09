Derince yeni hastanesine Eylül'de kavuşacak

Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilen ve geçtiğimiz yıl yapımına başlanan merkezde, kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Şu anda iç mekanlarda ince işçilik çalışmaları devam ediyor ve merkezin eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Derince ADSM, toplam 12 bin 537 metrekarelik bir alana sahip ve 4 kat üzerine kurulu. 75 ünit kapasitesiyle bölgedeki diş sağlığı hizmetlerini büyük ölçüde iyileştirmesi beklenen merkez, AMATEM-ÇEMATEM inşaatını üstlenen Gökyol İnşaat tarafından inşa ediliyor. İnşaat sürecinde şu ana kadar iç kısımda sıva ve boya işlemleri yapıldı ve bu çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Hastane binasında şu anda 90 çalışan, projeyi zamanında tamamlayabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Binanın dış cephesi, yalıtım malzemesiyle kaplanıyor ve bu sürecin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Dış yalıtım çalışmalarının bir ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Gökyol İnşaat yetkilileri, yapılan planlamalara göre, Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaatının temmuz veya ağustos aylarında tamamlanacağını ve eylül ayında hastaları kabul etmeye başlayacağını belirtiyor. ADSM'nin açılması, Derince ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlara modern ve etkin diş sağlığı hizmetleri sunarak büyük bir katkı sağlayacak.