İzmit Belediyesinden önemli maç öncesinde Kocaelispor’a destek

İzmit Belediyesi; Trendyol 1. Ligi son haftasında evinde ezeli rakibi Sakaryaspor’u ağırlayacak olan Kocaelispor’a maç öncesinde destek amacıyla hazırladığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak müsabakaya dair paylaşım yeşil siyahlı tarafların büyük beğenisini topladı. Çok sayıda vatandaş video klibi sosyal medyada paylaştı. Belediye ve Başkan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımda ‘Kenetlen 41’ başlığı kullanıldı.
?? 41 K E N E T L E N ! 41??— Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) May 9, 2024
11.05.2024 - Cumartesi - 16.00
Kocaeli Stadyumu
Kocaelispor - Sakaryaspor@Kocaelispor pic.twitter.com/FaN4vEJDn2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.