İzmit Belediyesinden önemli maç öncesinde Kocaelispor’a destek

İzmit Belediyesi; Trendyol 1. Ligi son haftasında evinde ezeli rakibi Sakaryaspor’u ağırlayacak olan Kocaelispor’a maç öncesinde destek amacıyla hazırladığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak müsabakaya dair paylaşım yeşil siyahlı tarafların büyük beğenisini topladı. Çok sayıda vatandaş video klibi sosyal medyada paylaştı. Belediye ve Başkan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımda ‘Kenetlen 41’ başlığı kullanıldı.

?? 41 K E N E T L E N ! 41??



11.05.2024 - Cumartesi - 16.00

Kocaeli Stadyumu



Kocaelispor - Sakaryaspor@Kocaelispor pic.twitter.com/FaN4vEJDn2 — Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) May 9, 2024