09 May 2024 - 23:01- Spor G:

İzmit Belediyesinden önemli maç öncesinde Kocaelispor’a destek

İzmit Belediyesi Kocaelispor’a hafta sonunda karşılaşacağı Sakaryaspor Maçı öncesinde hazırladığı şarkıyı hediye etti

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İzmit Belediyesinden önemli maç öncesinde Kocaelispor’a destek mask
İzmit Belediyesinden önemli maç öncesinde Kocaelispor’a destek
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İzmit Belediyesi; Trendyol 1. Ligi son haftasında evinde ezeli rakibi Sakaryaspor’u ağırlayacak olan Kocaelispor’a maç öncesinde destek amacıyla hazırladığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak müsabakaya dair paylaşım yeşil siyahlı tarafların büyük beğenisini topladı. Çok sayıda vatandaş video klibi sosyal medyada paylaştı. Belediye ve Başkan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımda ‘Kenetlen 41’ başlığı kullanıldı.

İzmit Belediyesinden önemli maç öncesinde Kocaelispor’a destek
# büyük, medya, İzmit belediyesi, Kocaelispor, Sakaryaspor

09 May 2024 - 23:01 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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