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Hodri Meydan Derneği Başkanı Haluk Bozo istifa etti

Hodri Meydan Derneği Başkanı Haluk Bozo istifa ettiğini açıkladı

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Hodri Meydan Derneği Başkanı Haluk Bozo istifa etti mask

Hodri Meydan Derneği Başkanı Haluk Bozo istifa ettiğini duyurdu. Haluk Bozo açıklamasında, “Bugün itibarıyla Hodri Meydan Taraftarlar derneği başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım bana hakkı geçmiş olanlar haklarını helal etsinler benim de bütün  Kocaelispor taraftarlarına hakkım helal olsun hepinizi seviyorum Allaha emanet olun” diye belirtti.
# geçmiş, Kocaelispor

09 May 2024 - 23:42 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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