Başkan Ölmez'den 'Mücahit Cici' açıklaması

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli basınında Mücahit Cici’nin Kandıra Belediyesi’nde koordinatör olarak çalıştığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Başkan Erol Ölmez, Kandıra Haber’e yaptığı açıklamada, “Mücahit Cici’nin Kandıra Belediyesi’nde koordinatör olduğu haberleri asılsızdır. Böyle bir durum söz konusu değil. Mücahit Cici bizim hemşehrimiz, iyi bir Kandıralı.. Seçim beyannamesi hazırlarken de bize destek oldu. Kendisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolu mimar olarak çalışmaktadır.” dedi.