Başkan Ölmez'den 'Mücahit Cici' açıklaması

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli basınında Mücahit Cici’nin Kandıra Belediyesi’nde koordinatör olarak çalıştığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
Başkan Erol Ölmez, Kandıra Haber’e yaptığı açıklamada, “Mücahit Cici’nin Kandıra Belediyesi’nde koordinatör olduğu haberleri asılsızdır. Böyle bir durum söz konusu değil. Mücahit Cici bizim hemşehrimiz, iyi bir Kandıralı.. Seçim beyannamesi hazırlarken de bize destek oldu. Kendisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolu mimar olarak çalışmaktadır.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.