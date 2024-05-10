Kocaeli’nde 18 yıl önce inşasına başlanan yapılar hala bitmedi

Mağdur olan sayısız hak sahibi 18 yıldır hak arayışında. “Kocaeli Gölcük’te 2006’da temeli atılan Uydu kent konut kooperatifine ev sahibi olmak için girmiş bulunmaktayım diğer insanlar gibi.” Ancak o istekleri 18 yıldır gerçekleşemedi. Çünkü 5 etaplık projenin sadece 1. etabı tamamlandı.

Tamamlanan birinci kısımda, borçlarını toplu ödeyen 200 üye evlerinin tapularını aldı. Kooperatif üyeliğinden ayrıldı. İkinci etapsa tamamlanamadı. Bunun üzerine kooperatif yönetimi genel kuralla değiştirildi. Eski yönetim hakkında mali hesaplarda usulsüzlükten suç duyurusunda bulunuldu. İki etap için toplanan paraların büyük çoğunluğunun birinci etabın tamamlanmasında kullanıldığı ortaya çıktı.

2. etapta planlanan 318 dairedense sadece 60 tanesi teslim edildi. Kooperatif yönetimiyse, üyelikten çıkarılan 1. etap üyelerine icra takibi başlattı. Süreç yargıya taşındı. 28 Nisan'da düzenlenen genel kurulda, birinci etap üyeleri mevcut yönetimin karar almasını engelledi.

Kooperatife kayyum atanması beklenirken, kooperatifin avukatı Yasin Zeren yazılı açıklama yaptı. Üyelikten çıkmaya ilişkin hukuksuz genel kurul kararı 200'e yakın üyenin mağduriyetine sebep olmuştur. dedi.

2009'da borçlarını ödeyip kooperatiften çıktıklarını savunan 200 kişiyle, mevcut yönetimin birbirlerini suçladığı hukuk savaşı sürüyor.

Kaynak: CNN TÜRK