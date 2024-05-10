Hakem heyetinde ayakkabı mesaisi

Devreden dosyalarla birlikte heyetlerce yargıya intikal etmeden sonuçlandırılan uyuşmazlık sayısı 247 bin 966 oldu. 2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si olan 162 bin 876 başvuru e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Bu dönemde hakem heyetlerine başvurularda ilk sırayı “ayakkabı” şikâyetleri oluşturdu. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12.8’ine karşılık gelen 30 bin 924 başvuru ayakkabı alışverişine ilişkin yapılırken, bunu yüzde 5.67 ile kredi kartı üyelik ücreti (13 bin 684 başvuru), yüzde 4.68 ile kıyafet (11 bin 299 başvuru), yüzde 4.25 ile cep telefonu (10 bin 248 başvuru), yüzde 3.94 ile mobilya (9 bin 500 başvuru), yüzde 3.31 ile internet abonelikleri (7 bin 992 başvuru) ve yüzde 2.48 ile GSM aboneliği (5 bin 990 başvuru) izledi.​​​​​​​

Kaynak: MİLLİYET