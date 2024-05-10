SEDAŞ çalışanına günlük 840 lira teklif etti!

İşletmede örgütlü TES İş Sendikasının ücret zammı teklifine karşılık SEDAŞ’tan ise bir ücret teklifi verilmemiş ve işçiler maaşlarının asgari ücret seviyesinde kalması nedeniyle eylem çıkmıştı. Geride bıraktığımız 10 günden bu yana, sendikanın kontrolünde aralıklarla eyleme çıkan işçilerin ardından SEDAŞ'tan da ilk ücret teklifi geldi. Devam eden görüşmelerde TES İş Sendikası, SEDAŞ işçisi için ilk 6 ay yevmilere 1000 lira artı yüzde 50 zam talep etmişti. Sendika kontrolünde aralıklarla işçilerin eylemi devam ederken Tes-İş Sendikası ile işveren arasında bir görüşme daha gerçekleştirildi. İşte bu görüşmede işveren de ücret teklifini masaya getirdi. Buna göre işveren, SEDAŞ işçisine ilk altı ay için 840 TL teklif etti. Sendika temsilcileri ise verilen teklifi düşük bularak kabul etmedi.