Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti

Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.
"HOŞ GELDİNİZ CHP'LİLER" SÖZÜNE KIZDILAR İDDİASI
İzleyicilerin "Hoş geldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi ancak gerçek başka çıktı.
"BU İŞ ŞOVA DÖNDÜ DEYİP" KULİSE GEÇTİ
Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini sosyal medyada şu ifadelerle anlattı; "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi. Kadın yüksek sesle devamlı 'Evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."
SALONDAN ÇIKARILDILAR
Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.