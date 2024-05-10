- Hayatın İçinden

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

Şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesi yeniden seslendirdi.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde mask

İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali düzenlendi. 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision 2024'te sahne aldı.

Bugün, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın, İsveç'in Malmö kentinde yarı finali yapıldı.

SERTAB ERENER 21 YIL SONRA EUROVISION'DA SAHNE ALDI
2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı. Erener, gerçekleşen yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi. 

Kaynak: HABERLER.COM
# türkiye, 2024, Avrupa

10 May 2024 - 00:37 - Hayatın İçinden

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.219.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL