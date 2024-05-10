Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali düzenlendi. 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision 2024'te sahne aldı.
Bugün, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın, İsveç'in Malmö kentinde yarı finali yapıldı.
SERTAB ERENER 21 YIL SONRA EUROVISION'DA SAHNE ALDI
2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı. Erener, gerçekleşen yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi.
Kaynak: HABERLER.COM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.