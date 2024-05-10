10 May 2024 - 08:36- Gündem G:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de yağış olacak mı? Sıcaklık düşüyor mu?

DİLEK COŞGUN
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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de sıcaklık düşecek mi? Yağışlar kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en yüksek 15, en düşük 20 derece olacak. Gün boyu gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. 11 Mayıs Cumartesi de sıcaklık düşecek ve yağış etkili olacak. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

# Hava durumu, Kocaeli hava durumu, yüksek

10 May 2024 - 08:36 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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