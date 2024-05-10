Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de sıcaklık düşecek mi? Yağışlar kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en yüksek 15, en düşük 20 derece olacak. Gün boyu gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. 11 Mayıs Cumartesi de sıcaklık düşecek ve yağış etkili olacak. İşte güncel hava durumu: