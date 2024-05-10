Justin Bieber baba oluyor: Eşi Hailey Bieber paylaştı

Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini bekliyor.
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, Instagram hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Profesyonel bir fotoğraf çekiminden fotoğraflar paylaşan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi.
HAYRANLARI SEVİNÇLERİNİ DİLE GETİRDİ
Ünlü çiftin paylaşımına "Çok sevindirici haber", 'Tebrikler!', 'Sonunda!', 'Çok mutlu oldum' gibi yorumlar geldi.
30 yaşındaki Kanadalı pop ve R&B şarkıcısı Justin Bieber bir süre önce ağlarken çektiği fotoğraflarına sosyal medya hesabında yer vermişti. Bu fotoğraflar hayranları tarafından çok konuşulmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.