Justin Bieber baba oluyor: Eşi Hailey Bieber paylaştı

Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini bekliyor.

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, Instagram hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Profesyonel bir fotoğraf çekiminden fotoğraflar paylaşan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi.

HAYRANLARI SEVİNÇLERİNİ DİLE GETİRDİ

Ünlü çiftin paylaşımına "Çok sevindirici haber", 'Tebrikler!', 'Sonunda!', 'Çok mutlu oldum' gibi yorumlar geldi.

30 yaşındaki Kanadalı pop ve R&B şarkıcısı Justin Bieber bir süre önce ağlarken çektiği fotoğraflarına sosyal medya hesabında yer vermişti. Bu fotoğraflar hayranları tarafından çok konuşulmuştu.