Engelli Beytullah’tan 20 gündür haber alınamıyor

Derince’de ikamet eden ve yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Beytullah Atılkan’dan 20 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının büyük bir telaşla aramalarını sürdürdüğü Beytullah Atılkan’ın vasisinin İsmail Çırak olduğu, yakınlarının başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini dile getiriyorlar.

AİLESİ ENDİŞELİ

Ailesi yaptıkları açıklama ile engelli Beytullah’tan 20 gündür haber alamadıklarını dile getiren ailesi, “Başına bir iş gelmesinden endişe ediyoruz. Beytullah’ı görenlerin 0.535 028 74 41 numaralı telefona haber vermelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu.