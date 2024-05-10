Engelli Beytullah’tan 20 gündür haber alınamıyor

Derince’de ikamet eden ve yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Beytullah Atılkan’dan 20 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının büyük bir telaşla aramalarını sürdürdüğü Beytullah Atılkan’ın vasisinin İsmail Çırak olduğu, yakınlarının başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini dile getiriyorlar.
AİLESİ ENDİŞELİ
Ailesi yaptıkları açıklama ile engelli Beytullah’tan 20 gündür haber alamadıklarını dile getiren ailesi, “Başına bir iş gelmesinden endişe ediyoruz. Beytullah’ı görenlerin 0.535 028 74 41 numaralı telefona haber vermelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.