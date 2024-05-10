10 May 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESLENME İLE KETOJENİK DİYET ARASINDAKİ FARK

Biz bundan ~12 yıl önce düşük glisemik indeks diyeti ile tanıştık. Uyguladık, çok yararını gördük ve hastalıklarımızdan kurtulduk. Zaman içinde yeni yayınları okudukça beslenmemizde kendimize göre değişiklikler yaptık ve bugünlere geldik.

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESLENME İLE KETOJENİK DİYET ARASINDAKİ FARK mask
DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESLENME İLE KETOJENİK DİYET ARASINDAKİ FARK
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2018 yılında ilk kez ketojenik diyet uyguladık ve çok memnun kaldık. Daha sonraki yıllarda da bazen bir bazen iki kez uyguladık.

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin arada beslenme şeklinde değişiklik yapılmasının yararlarını şöyle açıklıyor:

“Vücudumuz her değişikliğe hemen uyum sağlayıp rutin haline getirmek şeklinde programlanmış. Yani bir şeyi uzun süre yaptığınızda artık ondan uyarı almıyor. Düşük glisemik indeks diyetini kaçamaksız da yapsanız bir süre sonra kilo veremiyorsunuz. Bu nedenle vücudu şaşırtmak gerekiyor. Bundan başka düşük karbonhidrat da olsa alınan karbonhidratlar hücre içi atıklara neden oluyor. Arada yapılan ketojenik beslenme bu atıklardan kurtulmak için iyi bir fırsat. Ancak uzun süre yapılması bazı vitamin ve minerallerin alınamamasından dolayı sıkıntı yaratabilir.”

Ketojenik beslenmeyle öncelikle nefsimizi ve bedenimizi terbiye etmiş oluyoruz. Kanser ve nörodejeneratif hastalıklardan korunmuş oluyor bu arada bonus olarak da fazla kilolarımızı vermiş oluyoruz.

Düşük glisemik indeks diyeti ile ketojenik diyetin farklarını fotoğraftaki tabloda görebilirsiniz. Ketojenik diyette her gün yediklerimizi içtiklerimizi hatta bazı yediğimiz yiyeceklerin tariflerini @a.okancaglar hesabında hikayelerde görebilirsiniz. 

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESLENME İLE KETOJENİK DİYET ARASINDAKİ FARK

10 May 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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