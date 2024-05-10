İzmit Belediyesi ve AÇEV, Baba Destek Programlarına devam ediyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV işbirliği ile Baba Destek Programının tanıtım toplantısı gerçekleşti. AÇEV Psikolojik Danışman Muharrem Köse tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısına çocuğu Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören 13 baba katılım sağladı.
EĞİTİM SÜRECİ ANLATILDI
Tanıtım toplantısında, 13 hafta boyunca devam edecek eğitim süreci ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Baba Destek Programı, çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir yetişkin eğitim programı olarak dikkat çekiyor. Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı programda, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını ve çocukların gelişimlerini desteklemeleri için babalarda davranış değişikliği oluşturması hedefleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.