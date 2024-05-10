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2 araç çarpıştı!

Kocaeli'de SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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2 araç çarpıştı! mask

 D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen Bulut G. idaresindeki 34 BTF 453 plakalı SUV tipi araç, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Ercan B. yönetimindeki 16 AEA 882 plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# otomobil, cumhuriyet

10 May 2024 - 09:22 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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