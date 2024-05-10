10 May 2024 - 09:28- Asayiş G:

Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği

Kocaeli'de düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, kurumların stantlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği
Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği
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Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarma tarafından kurulan stantlarda kullanılan ekipmanlar sergilendi.

Stantlarda vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı, broşür dağıtıldı.

Vali Yavuz, jandarmanın kullandığı "Armas Nam-30 Alkolmetre" ve "Medar MTS Mobil Hız Tespit Radar Cihazı"nı inceledi.

Yavuz, gazetecilere, en önemli görevlerinin vatandaşların can güvenliğini ve emniyetini sağlamak olduğunu söyledi.

Son dönemde kentte EDS sistemini aktif hale getirdiklerini aktaran Yavuz ,"Gördük ki trafik ihlallerinin yüzde 40'ı maalesef kırmızı ışık ihlalleri. Bu nedenle bir kez daha vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya çağırıyorum. Özellikle kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı sürat yapan ve alkol alarak araç kullanan şahısları bir kez daha buradan ikaz etmek istiyorum." diye konuştu.

Yavuz, Kocaeli'de trafik hareketliliğinin yoğun olduğuna işaret ederek, "Böylesine yoğun bir trafiğin olduğu şehirde hepimizin daha dikkatli ve daha duyarlı olması gerekir." dedi.

- Vali Yavuz, trafik birim personeline başarı belgesi verdi

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birim personeli Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Vali Yavuz, gayretli çalışmalarından dolayı trafik birim personeline başarı belgesi vererek, tebrik etti.

Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği

# polis, cumhuriyet, tespit

10 May 2024 - 09:28 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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