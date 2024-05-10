Emniyet'te 'Ayhan Bora Kaplan' depremi: 3 kritik isim görevden alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası ile ilgili dikkati çeken bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı; Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında polisler hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası vardı.

İçişleri Bakanlığı bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için üç emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:

"Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."