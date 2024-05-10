MEB'den açıklama: Okullar 1 hafta erken mi kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada hızla yayılan "okullar erken kapanacak" iddiasını yalanladı. Alınan bilgiye göre, 2023- 2024 eğitim öğretim yılı, planlanan tarihte, yani 15 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Böylelikle 3 ay sürecek yaz tatili de başlamış olacak. Okulların kapanacağı son haftada ders dışı etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımı zorunlu olacak.İlk dönemin sonunda da benzer bir uygulama yapılmış ve öğrenciler son hafta okulda ders dışı etkinliklerle ilgili programlara katılmıştı.