Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada hızla yayılan "okullar erken kapanacak" iddiasını yalanladı. Alınan bilgiye göre, 2023- 2024 eğitim öğretim yılı, planlanan tarihte, yani 15 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Böylelikle 3 ay sürecek yaz tatili de başlamış olacak. Okulların kapanacağı son haftada ders dışı etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımı zorunlu olacak.İlk dönemin sonunda da benzer bir uygulama yapılmış ve öğrenciler son hafta okulda ders dışı etkinliklerle ilgili programlara katılmıştı.
- Yaşam
MEB'den açıklama: Okullar 1 hafta erken mi kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) alınan bilgiye göre, okulların 1 hafta erken kapanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. MEB kaynakları, okulların vaktinde kapanacağını ve öğrencilerin yaz tatiline 15 Haziran'da gireceğini bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.