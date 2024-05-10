Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar artıyor: Kanun teklifi kabul edildi

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili çarpıcı değişiklikler içeren ve fahiş fiyat artışı ile stokçuluk faaliyetlerine yönelik sert yaptırımları öngören kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu yeni düzenlemeler, piyasa dengelerini koruma ve tüketici haklarını güvence altına alma amacı taşıyor.

PARA CEZALARI 100 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Komisyon, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini onayladı. Yapılan değişikliklerle, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından yapılan haksız fiyat artışlarına karşı verilecek idari para cezaları 100 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar uygulanacak. Ayrıca, stokçuluk faaliyetlerine yönelik cezalar da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltildi ve üç kez ihlal eden işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilebilecek.



Rekabetin korunması ve ürün güvenliğinin sağlanmasına yönelik ek düzenlemeler de yapıldı. Aldatıcı reklamlarla mücadele edilmesi, internetteki yanıltıcı içeriklere erişimin engellenmesi gibi önlemler de kanun kapsamında güçlendirildi. Satıştan kaçınma eylemlerine karşı da mal ve hizmet bedeline göre belirlenecek oranlarda cezalar kesilecek.