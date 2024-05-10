Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.30’da Beştepe’de bir araya gelecek. İki liderin, yeni Anayasa’yı ve iç ve dış politikaya ilişkin konuları değerlendireceği bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında 29 Nisan günü bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmede 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları ve Anayasa çalışmalarındaki son durum değerlendirilmişti. İki lider tarafından iç politika dışında küresel gelişmeler de görüşülmüş, Gazze'de yaşananlar da ele alınmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.