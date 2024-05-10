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Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.30’da görüşecek.

Erdoğan ve Bahçeli görüşecek mask


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.30’da Beştepe’de bir araya gelecek. İki liderin, yeni Anayasa’yı ve iç ve dış politikaya ilişkin konuları değerlendireceği bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında 29 Nisan günü bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmede 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları ve Anayasa çalışmalarındaki son durum değerlendirilmişti. İki lider tarafından iç politika dışında küresel gelişmeler de görüşülmüş, Gazze'de yaşananlar da ele alınmıştı.
# MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni

10 May 2024 - 09:50 - Siyaset

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