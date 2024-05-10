HUUUUUUUUUU KOMŞU FAZLA 3 PUANIN VAR MI ?

Stadı 30 bin taraftar dolduracak. Play Off’u garantileyen iki takım için de 3’ncü olabilmek adına hayati öneme sahip bir maç. Biz Sakarya’yı yenip, Bodrum ve Çorum’un kaybetmesini bekleyeceğiz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz.
ÇALIŞMALAR GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLDÜ
Süper Lig’e çıkmak için mücadele veren Kocaelispor, Dünyanın ilk onuna giren Derbisi’nde Sakaryaspor ile İzmit’te karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanıp, Bodrum ve Çorum’un mağlup olmasını bekleyecek. Durum bu şekilde olursa, Kocaelispor ligi üçüncü bitirerek direkt play - off finali oynayacak. Böylece tek maçla Süper Lig’e yükselebilecek. Aksi halde 3 eleme maçı oynayacak. Takım galibiyete tamamen inanmış durumda. Teknik direktör Mustafa Gürsel, hafta boyunca büyük bir gizlilikle ekibini hazırladı. Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ziyareti dışında başka hiçbir antrenman, kimseye açılmadı. Gürsel, teknik ve taktik çalışmalarının sızmaması adına böyle bir yol tercih etti.
EZELİ RAKİPLER 40. KEZ KARŞILAŞIYOR
Kocaelispor - Sakaryaspor rekabetinin en kadar büyük olduğunu neredeyse tüm Dünya biliyor. İki takım arasında ilk maç bundan tam 50 yıl önce oynandı. Kocaelispor ile Sakaryaspor, 50 yıl içerisinde 39 kez karşılaştı. Ezeli rakipler yarın 40. kez mücadele edecek. Yıllarca Süper Lig’de karşılaşmış olan iki takım, şimdi yeniden Süper Lig’e çıkmak için kapışacak. Maçı kazanan ve üçüncü olma hakkını elde eden takım büyük avantaj elde edecek. Zira tek maçla Süper Lig’e çıkma şansını yakalayacak. Diğer takım ise Play-Off’ta 3 maç oynamak zorunda kalacak. Türk futbol tarihinin uzun yıllar unutamayacağı efsane bir maç bizleri bekliyor.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 16.00
HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta, 4Hakem Burak Demirkıran
YAYIN: TRT Spor dönüşümlü, Bein Sports 5-90 dakika naklen, www.kocaeligazetesi.com.tr ( canlı anlatım )
MUHTEMEL ONBİR
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Atila Turan
Oğuz Ceylan
Joseph Vukovic
Cihat Çelik
Reis Amaral
Daniel Candeias
Giorgi Beridze
Davit Skhirtladze
SAKARYASPOR
Cihan Topaloğlu
Oğuz Yıldırım
Rajko Rotman
Isaac Donkor
Erdi Dikmen
Hasan Kılıç
Zdravko Dimitrov
Samed Onur
Murat Akpınar
Del Valle
Dino Ndlovu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitliii - 3-0
Kirazlıyalı - 1. liğe çıkmayın çıkarsanız akibetiniz çok kötü olur benden söylemesi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.