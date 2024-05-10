HUUUUUUUUUU KOMŞU FAZLA 3 PUANIN VAR MI ?

Stadı 30 bin taraftar dolduracak. Play Off’u garantileyen iki takım için de 3’ncü olabilmek adına hayati öneme sahip bir maç. Biz Sakarya’yı yenip, Bodrum ve Çorum’un kaybetmesini bekleyeceğiz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz.

ÇALIŞMALAR GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Süper Lig’e çıkmak için mücadele veren Kocaelispor, Dünyanın ilk onuna giren Derbisi’nde Sakaryaspor ile İzmit’te karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanıp, Bodrum ve Çorum’un mağlup olmasını bekleyecek. Durum bu şekilde olursa, Kocaelispor ligi üçüncü bitirerek direkt play - off finali oynayacak. Böylece tek maçla Süper Lig’e yükselebilecek. Aksi halde 3 eleme maçı oynayacak. Takım galibiyete tamamen inanmış durumda. Teknik direktör Mustafa Gürsel, hafta boyunca büyük bir gizlilikle ekibini hazırladı. Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ziyareti dışında başka hiçbir antrenman, kimseye açılmadı. Gürsel, teknik ve taktik çalışmalarının sızmaması adına böyle bir yol tercih etti.

EZELİ RAKİPLER 40. KEZ KARŞILAŞIYOR

Kocaelispor - Sakaryaspor rekabetinin en kadar büyük olduğunu neredeyse tüm Dünya biliyor. İki takım arasında ilk maç bundan tam 50 yıl önce oynandı. Kocaelispor ile Sakaryaspor, 50 yıl içerisinde 39 kez karşılaştı. Ezeli rakipler yarın 40. kez mücadele edecek. Yıllarca Süper Lig’de karşılaşmış olan iki takım, şimdi yeniden Süper Lig’e çıkmak için kapışacak. Maçı kazanan ve üçüncü olma hakkını elde eden takım büyük avantaj elde edecek. Zira tek maçla Süper Lig’e çıkma şansını yakalayacak. Diğer takım ise Play-Off’ta 3 maç oynamak zorunda kalacak. Türk futbol tarihinin uzun yıllar unutamayacağı efsane bir maç bizleri bekliyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 16.00

HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta, 4Hakem Burak Demirkıran

YAYIN: TRT Spor dönüşümlü, Bein Sports 5-90 dakika naklen, www.kocaeligazetesi.com.tr ( canlı anlatım )

MUHTEMEL ONBİR

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Atila Turan

Oğuz Ceylan

Joseph Vukovic

Cihat Çelik

Reis Amaral

Daniel Candeias

Giorgi Beridze

Davit Skhirtladze

SAKARYASPOR

Cihan Topaloğlu

Oğuz Yıldırım

Rajko Rotman

Isaac Donkor

Erdi Dikmen

Hasan Kılıç

Zdravko Dimitrov

Samed Onur

Murat Akpınar

Del Valle

Dino Ndlovu