10 May 2024 - 10:15- Spor G:

Rekor kırılacak: 34 bin kişilik stada 30 binden fazla taraftar geliyor

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Rekor kırılacak: 34 bin kişilik stada 30 binden fazla taraftar geliyor mask

Kocaelispor taraftarı Sakaryaspor maçına yoğun ilgi gösteriyor. Alınan bilgilere göre tüm biletler satıldı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nun kapasitesi 34 bin 712. Stadyumun tam dolması, Trendyol 1. Lig’de bu sezon en fazla seyircinin maç izlemesi anlamına geliyor. Hafta boyunca biletler adeta kapış kapış gitti. Bilet bulamayanlar ise bu duruma bir hayli üzüldü, taraftar karaborsacılara göz açtırmadı. Maraton, Numaralı, Kuzey ve Güney Kale Arkaları’nda bir tane bile boş koltuk kalmadı. Stadyum tıklım tıklım dolacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’ndan yayınlanacak maç sayesinde milyonlarca izleyici yeniden yükselen Kocaelispor ruhuna tanıklık edecek.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

10 May 2024 - 10:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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