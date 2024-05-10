Koreografiye hazır olun!

Sakaryaspor maçında Kocaelisporlu taraftarlar sürpriz bir koreografi ile çıkacak. Hafta boyunca gizlilikle yürütülen koreografi de merakla bekleniyor. Bu konuda bir hayli yaratıcı olan yeşil - siyahlılar, hem ligin son maçı, hem de Dünya Derbisi olan Sakaryaspor maçına yakışacak şekilde sahne alacak. Tıklım tıklım dolu stadyumda görsel şölen herkesi büyüleyecek. Süper Lig’e kimin yakıştığını herkes görecek. 90 dakika boyunca takımlarının en kuvvetli itici gücü olacak taraftarlarımız, kritik maça hazır haldeler.