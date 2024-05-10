10 May 2024 - 10:17- Spor G:

Sakarya’da kritik eksik

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Sakarya’da kritik eksik mask

Kocaelispor hafta boyunca eksiksiz bir şekilde çalışmalarına devam etmişti. Ancak önceki gün tecrübeli savunma oyuncusu Burak Öksüz’ün hasta olduğu ve son 2 antrenmana katılmadığı öğrenildi. Öksüz’ün Sakaryaspor maçında forma giyip, giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan rakip Sakaryaspor’da şok bir sakatlık yaşandı. Takımın en golcü isimlerinden olan Kabongo Kasongo, önceki gün düzenlenen antrenmanda sakatlık geçirdi. Kasongo’nun kasığında yırtık şüphesi olduğu ve Kocaelispor maçında forma giyme şansının olmadığı öğrenildi. Sakaryaspor, en golcü isimlerinden olan Kasongo’yu oynatamayacak. Kocaelispor’a ilk maçta 4-1’lik skoru getirecek dördüncü golü atmak için çabalayan, topu üst dikekten dönen Burak Süleyman ise kulüpten kovuldu.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

10 May 2024 - 10:17 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(2)
02

Korfezli Savasci - Zaten Burak oksuzun ilk Sakarya macindada bir dümeni vardi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 11:52
01

Mülayim - Geriye kaldı Del Valle, onu da bir şekilde etkisiz hale getirmek şart.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 11:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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