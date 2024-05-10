Sakarya’da kritik eksik

Kocaelispor hafta boyunca eksiksiz bir şekilde çalışmalarına devam etmişti. Ancak önceki gün tecrübeli savunma oyuncusu Burak Öksüz’ün hasta olduğu ve son 2 antrenmana katılmadığı öğrenildi. Öksüz’ün Sakaryaspor maçında forma giyip, giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan rakip Sakaryaspor’da şok bir sakatlık yaşandı. Takımın en golcü isimlerinden olan Kabongo Kasongo, önceki gün düzenlenen antrenmanda sakatlık geçirdi. Kasongo’nun kasığında yırtık şüphesi olduğu ve Kocaelispor maçında forma giyme şansının olmadığı öğrenildi. Sakaryaspor, en golcü isimlerinden olan Kasongo’yu oynatamayacak. Kocaelispor’a ilk maçta 4-1’lik skoru getirecek dördüncü golü atmak için çabalayan, topu üst dikekten dönen Burak Süleyman ise kulüpten kovuldu.