Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 41 DR 640 plakalı Opel marka otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi'ne uçtu. Ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu. Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
10 May 2024 - 10:20- Asayiş Güncelleme:
Otomobil dereye uçtu: Şantiye çalışanı kadını boğulmaktan kurtardı
İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serdar T - Ben olsam iyileşince beni kurtaran ve kurtulmama vesile olanlara hayatımın değeri ne kadarsa uygun şekilde ödüllendirirdim.Umarım böyle yapılır.Çok geçmiş olsun.Kurtaran ve vesile olan arkadaşlara da helal olsun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.