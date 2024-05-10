Türkiye genelinde faaliyet gösteren, piyasanın büyük oyuncularından bir marka 1 kilogramlık sade dondurmayı 750 TL’den satıyor. Aynı markada 1 top dondurmanın fiyatının 60 TL, 1 kilogram karışık dondurmanın 800 TL, 1 kilogram fıstıklı dondurmanın ise 900 TL olduğu görüldü.Fiyatların 4 haneye yaklaşmasının ardından “Dondurma fiyatları, eti geçti” yorumları yapıldı. Marketlerde dana etinin kilogramı 500-600 TL’den satılırken 1 kilogram sade dondurma almak için 750 TL ödeme yapmak gerekiyor. Sosyal medyada fiyatların gündem olmasından sonra kullanıcılar, “ Altın suyuna mı bandırılmış” yazarak fiyatlara tepki gösterdi.
10 May 2024 - 10:28- Ekonomi Güncelleme:
Dondurma fiyatları et fiyatlarını solladı
Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma da yüksek enflasyondan payını aldı. 1 top dondurmanın 60 TL’den satılmasıyla özellikle de sıcak havalarda vatandaşların favorisi olan dondurmayı yemek iyice zorlaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Iso - Kısa bir süreliğine yemeyelim fiyatlar yarı yarıya düşecektir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.