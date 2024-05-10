Kuyumculardan özel mesai!

Kocaeli Kuyumcular Derneği Anneler Günü vesilesiyle Kocaeli'de tüm kuyumcuların 11 Mayıs Cumartesi günü kapanış saatlerini 20.30'a kadar uzattıklarını duyurdu. 12 Mayıs Pazar günü ise tüm kuyumcular açık olacak.