10 May 2024 - 10:30- Gündem G:

Kuyumculardan özel mesai!

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Kuyumculardan özel mesai! mask

Kocaeli Kuyumcular Derneği Anneler Günü vesilesiyle Kocaeli'de tüm kuyumcuların 11 Mayıs Cumartesi günü kapanış saatlerini 20.30'a kadar uzattıklarını duyurdu. 12 Mayıs Pazar günü ise tüm kuyumcular açık olacak.
# kuyumcu, anneler günü

10 May 2024 - 10:30 - Gündem

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