Sanayi üretimi aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2024 Mart dönemine ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı.

TÜİK'e göre sanayi üretimi yıllık yüzde 4,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 0,3 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.